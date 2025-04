Frau zahlt Zehner für Kritzelei und wird zur Millionärin

Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania kaufte ein Zeichnung auf einer Sammlerauktion für lediglich 12 US-Dollar (ca. 11 Euro) und stellte später fest, dass es sich möglicherweise um ein Werk des berühmten französischen Impressionisten Pierre-Auguste Renoir handelt.

Sollte sich diese Vermutung bestätigen, könnte das Kunstwerk einen erheblichen Wert besitzen.

Für nur 12 Dollar erworbenes Kunstwerk

Heidi Markow, Besitzerin des Antiquitätengeschäfts "Salvage Goods Antiques" in Easton, Pennsylvania (USA), nahm an einer Sammlerauktion in Montgomery County teil, um neue Stücke für ihr Geschäft zu finden. Dort fiel ihr eine Zeichnung auf, die sie aus einem Bauchgefühl heraus ersteigerte.

"Ich wusste nicht, was es war, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es haben wollte", erklärte Markow gegenüber ABC News. "Dieses Stück hatte etwas Besonderes an sich." Letztendlich erhielt sie die Zeichnung für den geringen Preis von 12 US-Dollar (ca. 11 Euro).

Erst als sie zu Hause genauer hinsah, entdeckte Markow eine kaum sichtbare Signatur auf der Zeichnung. Diese weckte in ihr die Vermutung, dass es sich um ein Werk von Pierre-Auguste Renoir handeln könnte. Besonders auffällig war für sie die Ähnlichkeit mit Porträts von Renoirs Ehefrau, Aline Charigot.

"Während der Auktion wurden Gemälde für 1.000, 2.000 oder sogar 3.000 US-Dollar (ca. 920 bis 2.760 Euro) versteigert, und dieses Werk lag einfach da", sagte sie im Interview mit NBC10 Philadelphia.

Experten prüfen die Echtheit

Um die Echtheit der Zeichnung bestätigen zu lassen, wandte sich Markow an einen renommierten Kunstgutachter, der ihr von Sotheby’s empfohlen wurde. Der Experte bestätigte ihre Vermutung und empfahl eine weiterführende Untersuchung durch das Wildenstein Plattner Institute, eine angesehene Organisation für Kunstexpertisen. "Die Prüfung ist sehr streng, sie nehmen es sehr genau", erklärte Markow. "Ich bin vorsichtig optimistisch."

Falls sich die Zeichnung als echter Renoir herausstellt, plant Markow, sie zu verkaufen. "Der Wert könnte bei sechs oder sogar siebenstelligen Beträgen liegen", sagte sie. Ein originaler Renoir kann auf dem Kunstmarkt Preise im Millionenbereich erzielen.