Friseur klärt auf: So waschen SIE sich richtig die Haare

Ein Friseur klärt auf, wie die perfekte Haarpflege auszusehen hat und was die meisten Menschen im Umgang mit ihrem Haaren falsch machen.

Julien Farel, der Gründer von Julien Farel Restore Salon & Spa sagt: "Wenn Sie jeden Tag shampoonieren, entzieht das Ihrer Kopfhaut all ihre natürlichen Öle und kann zu trockenem, brüchigem Haar führen." Wenn Sie kein fettiges Haar haben, sollten Sie Ihr Haar nur zwei- bis dreimal pro Woche waschen.

Julie fügte hinzu: "Nur wer eine fettige Kopfhaut hat, sollte sein Haar jeden Tag waschen. An Tagen, an denen Sie eine kleine Erfrischung brauchen, können Sie Ihr Haar mit ein wenig Wasser ausspülen. Auch eine regelmäßige Haarspülung ist zu empfehlen, wenn Sie Ihren Bart gesund und glänzend erhalten wollen," so der Friseur.

Bei der Haarwäsche ist es wichtig, dass Sie Produkte verwenden, die die Kopfhaut schonen. Produkte mit Teebaumöl sind ideal, um die Durchblutung anzuregen und Ihre Haare zu stärken. Wenn sich Ihre Kopfhaut gereizt anfühlt, sind Anti-Schuppen-Shampoos eine gute Wahl.