Gelähmte Braut steht bei Hochzeit plötzlich auf

'Er war einfach nur geschockt, weil er keine Ahnung hatte, dass ich laufen würde', erzählte die Braut.

Ein bewegender Augenblick, der alle Herzen berührte, spielte sich bei der Hochzeit von Chelsie Hill und Jay Bloomfield ab. Die Braut, die aufgrund einer Lähmung auf einen Rollstuhl angewiesen ist, brachte alle anwesenden Gäste zum Staunen, als sie zum Altar ging.

Nutzte Gehhilfen

"Er war einfach nur geschockt, weil er keine Ahnung hatte, dass ich laufen würde", erzählte Chelsie Hill. Um ihren Traum zu verwirklichen, nutzte sie Beinschienen und eine Gehhilfe. Ihr maßgeschneidertes Hochzeitskleid von Galia Lahav hatte sogar einen abnehmbaren Rock, um den Übergang zu erleichtern.

© ASHA BAILEY PHOTOGRAPHY

Chelsie Hill, Gründerin des Rollstuhltanzteams "The Rollettes", sprach über die persönliche Bedeutung dieses Moments: "Mein ganzes Leben habe ich mir vorgestellt, an meinem Hochzeitstag Auge in Auge mit meinem Mann zu stehen. Nach meinem Unfall war ich mir nicht sicher, ob ich jemals jemanden finden würde, der mich wirklich in allen Teilen liebt."

© ASHA BAILEY PHOTOGRAPHY

Der bewegende Moment setzte sich während ihrer Ehegelübde fort: "Du hast mich voll und ganz akzeptiert, mich geehrt und alle Teile von mir verehrt. Für diesen Moment heute wollte ich etwas tun, wovon ich schon immer geträumt habe", sagte sie zu Jay Bloomfield.

Später am Abend stand Chelsie Hill erneut auf, um ihren ersten Tanz mit ihrem Mann zu vollführen. Doch das war nicht die einzige Überraschung: Während des Empfangs sorgte sie gemeinsam mit ihrem Vater für einen mitreißenden Vater-Tochter-Tanz, der von einem Medley bekannter Hits begleitet wurde.