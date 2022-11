Getragene Steve-Jobs Hausschuhe für irre Summe verkauft

Jobs starb 2011 an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Ein Paar der beliebten Sandalen aus Wildleder, die Steve Jobs in den 1970er und 1980er Jahren trug, wurde diese Woche für fast 220.000 Euro verkauft. Laut Auktionshaus der höchste Preis, der je für ein Paar Sandalen gezahlt wurde. "Das Fußbett aus Kork und Jute enthält den Abdruck von Steve Jobs' Füßen, der nach jahrelangem Gebrauch geformt wurde", so Julien's Auctions in der Auflistung auf seiner Website.

"Steve Jobs trug diese Sandalen während vieler entscheidender Momente in der Geschichte von Apple", heißt es im Angebot. "1976 brütete er in einer Garage in Los Altos zusammen mit dem Apple-Mitbegründer Steve Wozniak die Anfänge des Apple-Computers aus, wobei er gelegentlich diese Sandalen trug."

Die Sandalen waren ein grundlegender Teil von Jobs' Garderobe. Laut der Washington Post sagte eine ehemalige Freundin in einem Interview 2018, dass er sie sogar im Winter trug. "Die Sandalen waren Teil seiner einfachen Seite. Sie waren seine Uniform", sagte Chrisann Brennan. "Das Tolle an einer Uniform ist, dass man sich keine Gedanken darüber machen muss, was man morgens anzieht."