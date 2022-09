Gigantischer Gletscher stürzt zusammen

Der Klimawandel ist längst da.

In Patagonien haben ungewöhnlich hohe Temperaturen und Regen einen Gletscher zum Abbruch gebracht. Ein Rumpeln ist zu hören. Dann stürzen die weißen Massen mehr als 200 Meter tief ins Tal. Das Knacken, Krachen und Tosen ist kilometerweit zu hören. Es ist einer von vielen Gletschern, die sich in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels rasch zurückziehen. Die großen Eisbrocken stürzen in ein darunter liegendes Flussbett und erzeugen eine riesige Staubwolke, die Hunderte von Metern in die Luft steigt, bevor sie sich wieder auf alles andere in der Nähe legt.