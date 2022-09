Größte Löwen-Rettung aller Zeiten: 11 Tiere aus Ukraine geholt

Eine Gruppe von elf Raubkatzen konnte aus dem kriegsgebeutelten Land gerettet werden.

Es ist wohl die größte Löwenrettung aller Zeiten: Eine Gruppe von elf Tieren, darunter ein neunköpfiges Rudel, konnte aus der kriegsgebeutelten Stadt Odessa herausgeholt werden. Seit Anfang des Krieges am 24. Februar versuchten Tierschützer, die Tiere in Sicherheit zu bringen. Erst jetzt gelang es für alle Plätze zu bekommen.

Dank der Zusammenarbeit zweier Organisationen, gelang schließlich die spektakuläre Rettung der Löwen. Die Großkatzen wurden in Bukarest in eine Boeing verladen. Mit einem Zwischenstopp in Doha, Katar, reisten sieben ausgewachsene Tiere und zwei Jungtiere in die Wild Animal Sanctuary in Colorado, zwei weitere Löwen wurden in Südafrika untergebracht.

Laut dem Daily Star haben der Tierretter Lionel De Lange und sein Kollege Reon Human die beiden Tiere Sima und Mir bis ins Simbonga-Wildreservat in Südafrika begleitet. "Noch nie wurden so viele Löwen aus einem Kriegsgebiet gerettet, und wir sind so dankbar, dass wir es so weit geschafft haben", sagt De Lange gegenüber Metro.

"Wir sind allen Regierungen, die an der Bearbeitung der Reisegenehmigungen für die Löwen beteiligt waren, sehr dankbar. Es ist erstaunlich, dass wir das alles in vier Monaten geschafft haben."