Größter lebender Mensch der Welt

2,51 Meter ist Sultan Kösen aus der Türkei groß. Das bringt nicht immer nur Vorteile.

Keiner auf der Welt kann ihn überragen. Sultan Kösen wurde am 10. Dezember 1982 in Südostanatolien in der Türkei geboren. 39 Jahre ist der größte Mann der Welt heute alt. Seit 2011 steht Kösen mit seinen 2,51 Metern im Guinnes-Buch der Rekorde.

© Instagram/sultankosen47

Während seine Geschwister normal wurden, hatte Sultan in seiner Kindheit einen enormen Wachstumsschub. Nach Jahren entdeckten Ärzte bei ihm die Erkrankung Akromegalie, die entsteht, wenn der Körper zu viel Wachstumshormon produziert.

© Instagram/sultankosen47

Zwar macht Sultan Kösen seine Größe weltberühmt, der 39-Jährige ist in seinem Alltag auch stark eingeschränkt. Er passt zum Beispiel in kein Auto und kann deshalb keinen Führerschein machen. Zudem kann er sich heute kaum noch ohne Gehhilfe bewegen.