Größter Stripclub der Welt stellt Riesen-Roboter als Security ein

Der größte Stripclub der Welt hat sich die Hilfe des "größten Wachmanns aller Zeiten" gesichert.

Der rund drei Meter hohe Roboter sieht zwar aus wie aus einem Science-Fiction-B-Movie, ist aber tatsächlich der zukünftige Türsteher des Sapphire Gentlemen's Club in Las Vegas. Der Instagram-Account des Sapphire Gentlemen's Club postete Bilder des ungewöhnlichen "Türstehers" und schrieb: "ACHTUNG #CES - kommen Sie am Freitag, den 6. Januar, bei @sapphirelv702 vorbei, um den GRÖSSTEN Sicherheitsmann in Las Vegas zu treffen....Mech 'The BOT' Johnson.

Peter Feinstein, der geschäftsführende Gesellschafter des Clubs, fügte in einer Online-Erklärung hinzu: "Es macht nur Sinn, dass der größte Gentlemen's Club der Welt auch den größten Sicherheitsmann der Welt hat."