Größter Teenager der Welt bricht eigenen Weltrekord

Olivier Rioux, der sich der Herren-Basketballmannschaft der Universität von Florida angeschlossen hat, hat seinen Guinness-Weltrekord als größter Teenager erneut gebrochen.

Dies gibt das Team selbst auf der offiziellen Webseite bekannt.

Der größte Teenager der Welt

Der aus Montreal stammende Teenager Olivier Rioux ist nun unglaubliche 2,4 Meter groß und bricht damit seinen alten Rekord nachdem er zuvor bereits im Guinness-Buch der Rekorde geführt wurde. Rioux spielte zuvor an der IMG Academy in Florida, bevor er zu den ebenfalls in Florida beheimateten Gators wechselte.

Guinness World Record holder for tallest teenager, Olivier Rioux was 6'1" at eight-years-old ???? pic.twitter.com/dh5WBGzFJv — Bleacher Report (@BleacherReport) June 19, 2024

Laut der offiziellen Webseite des Herren-Basketballs von Florida war Rioux bereits im Alter von 8 Jahren 1,8 Meter groß und das noch vor seinem siebten Schuljahr.

Mit 16 Jahren war Rioux bereits fast 2,3 Meter groß und galt als größter Teenager im Guinness-Buch der Rekorde. Seine Familie ist ebenso beeindruckend groß: Sein Vater misst 2 Meter, seine Mutter 1,9 Meter und sein älterer Bruder 2,1 Meter.

Meet the next College Basketball GIANT: Olivier Rioux.



The 7'7" behemoth is a 4???? from IMG Academy committed to Florida for next season.



Zach Edey is passing the torch. pic.twitter.com/rmC16AvGSR — College Basketball Report (@CBKReport) April 9, 2024

Weiteres Wachstum und sportliche Perspektiven

Doch Rioux scheint noch weiter zu wachsen, und das nicht nur in körperlicher Hinsicht: Laut "247Sports" wird Rioux als 3-Sterne-Talent geführt. Der bekannte Basketball-Analytiker Travis Branham beschrieb ihn als einen Spieler der das Spielfeld dominiert, auch wenn er nicht der schnellste ist.

At 7’ 8” 17 year old Olivier Rioux stands as the tallest teenager in the world, according to Guinness World Records ???? pic.twitter.com/mE5aFiwSMu — Viral vibes (@viralvibes__) June 19, 2024

Rioux ist bekannt dafür, die Zone zu verteidigen, Rebounds zu sichern und besitzt eine gute offensive Technik, müsste aber trotz alle dem weiter an seiner Koordination arbeiten.

Rioux wird nun in der Division I für Florida spielen, was die höchste Stufe der Sportprogramme vieler US-Amerikanischen Universitäten darstellt. Ob seine Technik in Kombination mit seiner Größe dann vielleicht für die NBA reicht, bleibt abzuwarten.