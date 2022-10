In einer U-Bahn in New York wurden Fahrgäste zeugen eines kuriosen Überfalls. Mehrere Frauen, gekleidet in grünen Bodysuits, überfielen zwei junge Teenager und schlugen diese krankenhausreif.

In einem Handyvideo zu sehen sind mehrere grün gekleidete Frauen, welche auf zwei Teenager in einer New Yorker U-Bahn losgehen. Während manche der Alien-Frauen wild darauf losgehen, scheint es so, als würde andere versuchen, sie davon abzuhalten. Mindestens sechs Frauen sind aber mit den Kampfhandlungen verstrickt. Ob es einen Auslöser für den Gewaltausbruch der Frauen-Gang gab, ist unbekannt. Andere Fahrgäste verfolgten entweder gespannt den außergewöhnlichen Kampf oder aber ergriffen ihr Handy, um den Vorfall zu filmen - eingegriffen hat jedenfalls niemand. Den zwei Teenagern fehlen Kreditkarten und Handys. Sie mussten ins Krankenhaus mit mehreren Prellungen, Bisswunden und sogar einer Gehirnerschütterung. Die Polizei hat bereits mit den Ermittlungen begonnen.