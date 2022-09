Hacker wollen 1 Million Nutzerdaten von TikTok gestohlen haben

Die Hacker behaupteten, einen schwachen und unsicheren Server gefunden und diesen ausgenutzt zu haben, der eine Fülle von persönlichen Informationen über TikTok-Nutzer enthielt. Das Hackerkollektiv AgainstTheWest behauptete im Forum Breach Forums, dass sie derzeit rund 34 GB an TikTok-Daten in ihrem Besitz haben. Viele der Daten sollen von minderjährigen Usern stammen.

Das unabhängige Cybersicherheitsforschungs- und -durchsetzungsteam BeeHive CyberSecurity bestätigte den Klau. Viele TikTok-User sollen nun aufgefordert werden ihr Passwort zu ändern. Der Datensicherheitsforscher Troy Hunt analysierte ebenfalls eine 237 MB große Probe der im Hacking-Forum aufgelisteten Dateien und stellte eigene Nachforschungen über die im Hacking-Forum aufgelisteten Proben an. Er bezeichnete die Beispieldaten, die von der Hackergruppe als Beweis geteilt wurden, als eine "gemischte Tüte".

