Hamas-Terror: Mutter wollte von eigenem Mann erschossen werden

Im Schutzraum ihres Hauses im Kibbuz Nir Oz brach der blanke Horror aus, als Hamas-Terroristen am 7. Oktober das Heim einer Familie stürmten. Gemeinsam mit ihren Kindern, Negev (8) und Rotem (6), musste die Mutter eine schwerwiegende Entscheidung treffen.

Hamas griffen Familie an

Natalie erzählt, wie ihr Mann zunächst nach draußen ging, um sich den Terroristen entgegenzustellen. Ein Feuergefecht entbrannte, doch nach 40 Minuten kehrte er zurück und wollte weiterkämpfen. In diesem kritischen Moment sprach Natalie die Worte aus, die das Schicksal ihrer Familie für immer verändern sollten: "Ich habe ihm gesagt, dass sie eine Witwe sein wird und die Kinder ohne ihren Vater aufwachsen werden, falls er rausgehe."

Während Shay im Schutzraum verblieb und die Tür bewachte, wurden die Bedingungen unerträglich. Der Raum war luftdicht, und die Klimaanlage fiel aus, da die Hamas-Terroristen den Strom gekappt hatten.

In einem Versuch, ihre Kinder zu schützen, versteckte Natalie Negev und Rotem unter dem Bett, wickelte sie in Decken ein und betete, dass die Bunkertür standhalten würde.

"Ich habe meinen Mann auf Englisch und sehr leise gefragt, ob er noch Kugeln in seinem Gewehr hat", erzählt Natalie. Dann traf sie die beispiellose Entscheidung: "Wenn wir sie nicht raushalten können, nimm die Waffe und erschieß uns und dann dich, es ist besser so." Shay schwieg einige Minuten und sagte dann Ja.

Glücklicherweise gelang es israelischen Soldaten schließlich, die Familie zu befreien. Natalie ist zutiefst erschüttert von dem Verhalten der Terroroisten und sagte gegenüber der Bild: "Ich habe mir immer eingeredet, dass Frauen zu so etwas nicht fähig sind, dass es große, böse Männer sind, die solche Taten verüben. Aber da waren Zivilisten, Frauen. Es hat mir das Herz gebrochen, wie sie in meinem Haus sangen, während meine Kinder in Todesangst im Schutzraum unter dem Bett lagen."