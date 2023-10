Wirbel um wirren Biden-Auftritt in Israel

US-Präsident Joe Biden hat nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas bei einem Kurzbesuch in Tel Aviv sein Mitgefühl mit Israel ausgedrückt. "Die Amerikaner trauern mit Ihnen", sagte Biden am Mittwoch kurz nach seiner Ankunft bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die USA würden dafür sorgen, dass Israel das habe, was es brauche, um sich zu verteidigen, betonte Biden. Netanyahu dankte Biden für seine "eindeutige Unterstützung".

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanyahu wirkte Biden dann aber verwirrt und stotterte immer wieder. Eine Ausführung brach er dann sogar ab, als ihm offenbar die Worte nicht mehr einfielen. „Ich bat den Außenminister, als wir gemeinsam im Senat arbeiteten, etwas für mich zu schreiben, und er sagte, er habe einen Satz formuliert. Er sagte: "Es ist nicht so, dass wir führen, es ist nicht nur..." Nun, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, ich warte bis später, das nimmt sonst zu viel Zeit in Anspruch“, so Biden.

BIDEN: "I asked the secretary of state when he and I were working in the Senate to write something for me and he said he wrote a line that I think is appropriate. He said, 'It's not we lead, it's not just...' Well, I won't go into it, I'll wait 'til later, taking too much time." pic.twitter.com/XxtspLBJs3