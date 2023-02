Hat genug Spielzeug verkauft: Kind (11) geht in Pension!

Ein kleines Mädchen baute mithilfe ihrer Mutter, die im PR-Bereich arbeitete, in Windereile ein Spielzeug-Imperium auf. Nun hat das Kind genug verdient und geht in den Ruhestand.

Pixie Curtis, die Tochter von PR-Guru Roxy Jacenko, hat mit ihren Geschäften so viel verdient, dass sie im Alter von 11 Jahren aufhört und in "Pension" geht. Von nun an will sich Curtis voll und ganz auf die Schule konzentrieren. In den letzten Jahren startete sie ein Geschäft mit Spielsachen namens Pixie's Fidgets, das allein in einem Monat 110.000 Euro einbrachte.

Das australische Schulmädchen hat auch ihre eigene erfolgreiche Instagram-Seite, die von mehr als 120.000 Menschen verfolgt wird. Und sie wird stilvoll in einem 141.000 Euro teuren Mercedes Benz mit Chauffeur zur Schule und wieder zurück gefahren.

© roxyjacenko/Instagram

Mutter Roxy verriet, dass Pixie ihre Geschäfte auf Eis legt, damit sie sich auf die Schule konzentrieren kann. Sie sagte news.com.au: "Pixie hat beschlossen, ihre Online-Spielzeuggeschäfte an den Nagel zu hängen, um sich auf ihren bevorstehenden Eintritt in die High School zu konzentrieren... Kurz gesagt, in den letzten Monaten haben wir als Familie die Geschäftspläne für die Zukunft besprochen und beschlossen, dass es zwar eine erstaunliche Reise war, die vor etwa drei Jahren begann, es aber an der Zeit war, sich neu zu konzentrieren, da die High School vor der Tür stand."

Roxy besitzt eine Reihe erfolgreicher Kommunikationsunternehmen sowie eine 3,6 Millionen Pfund teure Villa in Sydney.