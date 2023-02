Hatten vergessen, für Ticket zu bezahlen: Paar ließ Baby am Flughafen zurück

Ein Paar hat sein Baby am Check-in am Flughafen zurückgelassen, nachdem es sich geweigert hatte, ein Ticket für sein Kleinkind zu kaufen.

Es hängt zwar von der jeweiligen Fluggesellschaft ab, aber in der Regel ist für Babys ab 14 Tagen bis zum Alter von zwei Jahren ein Flugticket für Kleinkinder erforderlich. Ein paar aus Brüssel wollte jedoch nicht bezahlen und ließ kurzerhand ihr Baby auf dem Flughafen zurück. Die Eltern mit belgischen Pässen weigerten sich, für ein Kinderticket zu bezahlen, als sie gefragt wurden, und schienen ihr Baby in einem Kinderwagen zu haben, als sie durch die Passkontrolle gingen, berichtet die Jerusalem Post.

Als sie die Passkontrolle passierten, ließen sie ihr Kind offenbar im Kinderwagen zurück und versuchten, den Flug ohne dem Kind in Angriff zu nehmen. Das Flughafenpersonal bemerkte, was das Paar getan hatte, und verständigte die Polizei, die die beiden dann fand und zum Verhör mitnahm. "So etwas haben wir noch nie gesehen", sagte der Manager.

Nach Angaben der israelischen Flughafenbehörde kam das Paar mit Verspätung am Terminal 1 in Tel Aviv an, nachdem der Check-in-Schalter bereits geschlossen hatte. Sie wollten noch schnell die Sicherheitskontrolle passieren, um ihren Flug antreten zu können, und ließen ihr Baby einfach auf dem Förderband in diesem Bereich liegen.

In einer Erklärung erklärte Ryanair gegenüber LADbible: "Diese Passagiere, die von Tel Aviv nach Brüssel reisten, erschienen am Check-in ohne eine Buchung für ihr Kleinkind. Sie gingen dann zur Sicherheitskontrolle und ließen den Säugling beim Check-in zurück. Der Check-in-Mitarbeiter am Ben-Gurion-Flughafen kontaktierte die Flughafensicherheit, die die Passagiere zurückholte, und die Angelegenheit ist nun Sache der örtlichen Polizei."