Kaum hat sich Hollywoodstar Leonardo Dicaprio nach vier Jahren Beziehung von Model-Freundin Camila Morrone (25) getrennt, schon flirtet er wieder wild herum.

Die beiden sind zuletzt gemeinsam im Stadtteil SoHo gesehen worden. Während dem Date legt Dicaprio regelmäßig seine Hand auf Hadids Schultern und greift anschließend auch nach deren Hand. Ein Insider bewertet die Annäherung zwischen den beiden so: „Leo ist definitiv hinter Gigi her.“ Und: „Sie lernen sich kennen.“ Jedoch wollen beide es langsam angehen.

Wer ist Gigi Hadid?

Gigi Hadid ist ein absolutes Topmodel und mit 10 Mio. Euro Verdienst pro Jahr, eines der bestbezahlten Models der Welt. Die restliche Familie hingegen ist ziemlich umstritten - Bella Hadid hat 2021 an einer pro-palästinensischen Demonstration in New York teilgenommen. Hadids Vater soll sich auch schon einmal antisemitisch geäußert haben.