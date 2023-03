Herzergreifend: Polizisten retten Baby-Känguru aus Fluten

Die Polizei im australischen Bundesstaat Queensland hat am 12. März ein Känguru-Jungtier gerettet, das in der Nähe der Gemeinde Burketown in den mit Krokodilen gespickten Fluten stecken geblieben war.

Police rescued a baby kangaroo from floodwaters behind a residential community in Burketown yesterday. A helicopter pilot flew over at the time and spotted two very large crocs nearby - a timely reminder to stay out of floodwaters as you never know what is lurking beneath ???? pic.twitter.com/cLI3QsrOZV