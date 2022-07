Hier geht die Polizei mit einem Ferrari auf Verbrecherjagd

Der Ferrari 458 Italia wird von einer speziellen Überwachungsabteilung eingesetzt und von in Verfolgungsjagden geschulten Beamten gefahren.

Die Polizei in der Tschechischen Republik wird einen von Kriminellen beschlagnahmten Ferrari nun auf Verbrecherjagd gehen. Das PS-Monster soll jetzt bei der Bekämpfung von illegalen Straßenrennen und gestohlenen Autos eingesetzt werden.



Der Ferrari 458 Italia wird von einer speziellen Überwachungsabteilung eingesetzt und von speziell für Verfolgungsjagden ausgebildeten Beamten gefahren. Der Wagen im Wert von mehreren hunderttausenden Euro wurde mit rund 12.000 Euro von der Polizei in den unverwechselbaren gelben und blauen Streifen der tschechischen Polizei neu lackiert.

© Policie ČR

"

"

Zly

"

"

Das Fahrzeug wird in einer landesweiten Einheit eingesetzt, und wir zählen auf seinen Einsatz gegen die aggressivsten Piraten der tschechischen Straße, sagte Jiri, Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei.Wir können sein Potenzial auch bei der Verfolgung gestohlener Fahrzeuge nutzen, die durch unser Gebiet in die Nachbarländer fahren, fügte er hinzu.Bevor der Wagen jetzt seinen Dienst antritt, musste der Ferrari jedoch ein Jahr lang in einem Polizeilager verstauben. Mit dem neuen Auto erwarten die tschechischen Polizisten einen Anstieg von beschlagnahmten Fahrzeugen. Im letzten Jahr waren es 900.