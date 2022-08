Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un ist anscheinend im Urlaub. Seine 55 Meter lange Yacht wurde an einem abgelegenen Strand gesichtet.

Seit 13 Tagen zeigt sich der Diktator nicht in den staatlichen Medien. Gleichzeitig wurde auf Satellitenbildern seine Megayacht an einem abgelegenen Strand vor der Küste von Wonsan gesichtet. Das riesige Schiff ist mit seinem roten Dach unverwechselbar. Das Dach erstreckt sich über die gesamte Länge der Yacht erstreckt. Alle Hinweise sprechen dafür, dass Kim Jong Un hier seinen Urlaub verbringt. Schon im letzten Monat machte der Staatschef eine 19-tägige Pause von Auftritten in staatlichen Medien.

© Getty Images ×

Überflutungen in Nordkorea

Sein Urlaub fällt in eine schwierige Zeit für Nordkorea. Große Teile des Landes wurden von Überflutungen verwüstet, Ernten und ein großes Bauprojekt sollen dadurch beschädigt worden sein.

Urlaub am selben Strand im Jahr 2017

Angedockt war die Yacht zwischen 3. Und 5. August an einem Strand auf der Hodo-Halbinsel nördlich von Wonsan. Bereits im August 2017 wurde am selben Strand eine 50-Meter Yacht gesichtet. Der Strand ist nur über das Meer oder über kleine Straßen, weit entfernt von besiedelten Gebieten, erreichbar.

Kim Jong Un’s Yacht mit blauem Dach liegt seit April vor Tae Island vor Anker.