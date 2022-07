Hier überlaufen 10.000 Enten Reisfelder

Das Freilassen von zehntausenden Enten hat aber einen landwirtschaftlichen Zweck. Es sollen Reis- und Entenbauern gleichermaßen davon profitieren.

Das Spektakel spielt sich jährlich in Thailand ab. Drohnenaufnahmen zeigten das Ereignis in Nakhon Pathom, etwa eine Stunde westlich von Bangkok, wo 10.000 Enten die überschwemmten Felder stürmten, um Schädlinge wie Schnecken zu fressen, die sich in den frisch geernteten Reisstoppeln versteckt hatten.

Das Aussetzen der Enten, ist Teil der "ped lai thoong" - einer langjährigen Tradition in der Region. Im Alter von nur 20 Tagen streifen die Enten etwa fünf Monate lang durch die Reisfelder der Region, bevor sie auf die Entenfarm zurückgebracht werden, wo sie bis zu drei Jahre lang Eier produzieren. "Der Vorteil (für den Züchter) besteht darin, dass wir die Kosten für die Fütterung der Enten senken", sagt Apiwat Chalermklin, 34, ein Züchter, der das Geschäft von seinem Vater übernommen hat.

"Und im Gegenzug helfen die Enten den Reisbauern, Schädlinge vom Hof zu fressen, und die Bauern können den Einsatz von Chemikalien und Pestiziden reduzieren. Herr Apiwat hat vier Entenschwärme, die zwischen den verschiedenen Reisfeldern in der Provinz umherziehen, wo die Landwirte in der Regel drei Reiskulturen pro Jahr anbauen.

Die Enten können ein 70 Hektar großes Feld in etwa einer Woche säubern.