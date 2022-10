Hohe Geldstrafe: Paar hat Oralsex während der Fahrt

Die beiden wurden bei ihrem Liebesakt von einer Kamera auf der Autobahn erwischt. Für den risikoreichen Akt während der Fahrt muss das Ehepaar eine Geldstrafe zahlen.

Das Ehepaar konnte es wohl nicht mehr bis zu Hause abwarten. Denn während der Fahrt versuchte die Frau ihren Mann oral zu befriedigen. Ihr Akt wurde von einer Kamera am Pacific Motorway in Queensland, Australien, festgehalten. Das Foto wurde in einer lokalen Facebook-Gruppe geteilt und löste eine Debatte über das Verhalten am Steuer aus.

Ein Sprecher des Ministeriums für Verkehr und Hauptstraßen bestätigte mittlerweile Medien gegenüber, dass der Fahrer für sein risikoreiches Verhalten bestraft wurde. So ein Akt ist in Australien mit d eines Mobiltelefons am Steuer gleichzusetzen. 700 Euro musste das Paar für seinen Akt hinlegen.