Horror-Nachbar tötet Kind (2) durch Gasexplosion

Ein "Nachbar aus der Hölle" wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, nachdem er eine Gasexplosion verursacht hatte, bei der ein zweijähriger Junge ums Leben kam.

Darren Greenham, 45, benutzte im Mai 2021 im betrunkenen Zustand und unter Drogeneinfluss einen Winkelschleifer, um ein Rohr zu durchtrennen, das er als Altmetall verkaufen wollte. George Hinds, 2, der nebenan wohnte, starb bei der Explosion in Heysham, Lancashire.

Die Eltern des kleinen Jungen, Vicky Studholme und Stephen Hinds, wurden ebenso verletzt wie vier weitere Personen, als der Feuerball ihr Haus zerstörte. Vor dem Preston Crown Court bekannte sich Greenham am Mittwoch des Totschlags, der Beschädigung eines Gaszählers und des Diebstahls von Gas schuldig.

Zwei benachbarte Häuser wurden ebenfalls schwer beschädigt, und weitere 55 Häuser in der Gegend wurden in Mitleidenschaft gezogen. Richter Robert Altham verurteilte Greenham wegen Totschlags und sagte: "Herr Greenham war ein egoistischer und störender Nachbar. Er lebte sein Leben ohne Rücksicht auf das Wohlbefinden derjenigen, die das Pech hatten, in seiner Nähe zu wohnen."