Lehrer verging sich an Schülerin und masturbierte im Schulhof

Es ist kaum zu glauben, aber ein Lehrer verging sich mehrere Male an einer Schülerin und masturbierte zudem am Schulhof. Der Direktor der Schule bemerkte das Verhalten des Mannes, tat aber nichts.

Ronald Paul Harris, ein Ex-Lehrer aus West Virginia, wurde wegen sexuellen Missbrauchs eines Mädchens verurteilt. Zudem soll er eine "Top 10"-Liste der attraktivsten Schülerinnen seiner Bildungseinrichtung geführt haben. Auch soll er mehrfach beim Masturbieren auf dem Schulgelände erwischt worden sein.

Unfassbare Tat

Die Schulverwaltung habe das Verhalten des ehemaligen Geschichtslehrers und Basketballtrainers an der Schule in New Cumberland "im Jahrzehnt vor seiner Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs ignoriert", so die New York Post. Die junge Frau, die von Harris missbraucht wurde, verklagte nicht nur den Täter, sondern auch die zuständige Bildungsbehörde und den damaligen Schulleiter der betroffenen Schule. Sie behauptete, dass die Mitarbeiter des Schulamtes es versäumt hätten, sie vor dem Lehrer zu schützen.

Rechtsanwältin Mary Pat Statler äußerte sich zu dem Fall: "Es ist schrecklich, wenn ein Kind von einem Lehrer sexuell missbraucht wurde. Doch es ist noch schrecklicher, zu wissen, dass Verantwortliche den Missbrauch nicht verhinderten und stattdessen ein Auge zudrückten." Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass Harris das Mädchen sexuell missbrauchte, als sie in der achten Klasse war. Er bot ihr später an, als seine Assistentin zu arbeiten, sobald sie die Schule abgeschlossen habe.

Der Ex-Lehrer missbrauchte sie mindestens zehnmal, und mindestens einmal wurde er dabei von dem damaligen Schulleiter erwischt, als er über das Mädchen herfiel. Doch anstatt einzugreifen, ging der Schulleiter einfach weg.

Weitere Zeugen sagten vor Gericht aus, es sei "allgemein bekannt" gewesen, dass Harris mehrere Male auf dem Schulgelände masturbiert und eine "Top 10"-Liste der attraktivsten Schülerinnen geführt habe.