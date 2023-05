Kommentator sagt das N-Wort: Wird sofort suspendiert!

Bereits seit 2006 kommentiert Glen Kupier die Spiele der Oakland Athletics. Nach einem unbedachten Sager ist er nun aber seinen Job los. Während der Vorberichte für das Spiel gegen Kansas City Royals schilderte der erfahrene Sport-Kommentator seine Erlebnisse des Tages, darunter auch seinen Besuch des "Negro Leagues Baseball Museums". Begeistert erzählte er von dem Museum, verwendete dabei aber das umstrittene Wort.

For those asking why Glen Kuiper just made an on-air apology, here's why. pic.twitter.com/k1we7gf3GT

Nach dem Versprecher schlugen die Wellen auf den Social-Media-Kanälen sofort hoch. Noch während des Spiels bat Glen vor laufender Kamera um Entschuldigung: "Ein bisschen früher in der Show habe ich etwas gesagt, kam nicht ganz so heraus, wie ich es wollte, und ich wollte mich nur entschuldigen, wenn es anders klang, als ich es sagen wollte. Ich wollte mich nur dafür entschuldigen", sagte Kuiper während des sechsten Innings.

I’m not sure what was said, but #Athletics TV Broadcaster Glen Kuiper opened the 6th-inning with an on-air apology. pic.twitter.com/AZQVL3kuJG