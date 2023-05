Passagier bringt Kamera an Reisekoffer an, um zu sehen, was mit Gepäck passiert

Mann klebt Kamera an Koffer, um herauszufinden, was mit dem Gepäck nach dem Check-in am Flughafen passiert.

Wenn wir in einen langen Urlaub fliegen, entscheiden sich viele von uns dafür, ihr Gepäck im Frachtraum aufzugeben, anstatt nur ein Handgepäck zu benutzen. Es ist jedoch eine traurige Tatsache, dass manche Taschen manchmal verloren gehen oder nicht rechtzeitig am Zielort ankommen.

Um herauszufinden, was mit Koffern passiert, wenn sie eingecheckt werden und auf einem kleinen Förderband verschwinden, hat ein Mann vor kurzem seine Tasche mit einer versteckten Kamera versehen. Thomas Miller, @thomasmiller719, wurde mit diesem faszinierenden Video auf TikTok viral.

In einem Clip, der in den sozialen Medien hochgeladen wurde, hat Thomas eine Insta 360 Go 2 Kamera - etwas kleiner als sein Daumen - am Boden seiner Tasche befestigt. Es zeigt, wie die Tasche in das Gepäcktransportsystem des Flughafens geschaufelt wird, das aus Metallrutschen und Förderbändern besteht. Die Tasche bekam einige Stöße ab, als sie um die Kurven fuhr und an den Metallwänden abprallte. Es fiel auf einen anderen Teil des Systems, der wie die Gepäckbänder aussieht, die man am Ende einer Reise sieht, bevor die Tasche mit anderen Gepäckstücken in einen Metallkäfig geworfen wurde.

Vermutlich wird das Gepäckstück dann in den Frachtraum des Flugzeugs verladen. Das Video ging viral und hat bereits über 16 Millionen Aufrufe.