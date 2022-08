In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde Polizeihund "Tiger" zum Helden, als er einen vermissten Mann aufspürte.

Der Vorfall trug sich in Floridsdorf zu. Ein demenzkranker Mann rief seinen Sohn an, um ihm gegen Mitternacht von seinem Sturz zu berichten. Wo er sich befand, wusste der Mann nicht, lediglich, dass er sich in der Nähe von Gleisen befinde.



Nachdem der Sohn die Polizei über den Sturz seines demenzkranken Vaters informierte, wurde eine Großfahndung nach dem mutmaßlich Verletzten eingeleitet. Schließlich konnte gegen 05:30 Uhr der Polizeidiensthund "Tiger" die Fährte des 75-Jährigen aufnehmen und ihn aufstöbern. Der Mann wurde vor Ort von Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt.



Aufgrund einer Verletzung am Ellenbogen und einer Unterkühlung wurde er zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht.