Beliebte Maya Bay in Thailand muss erneut schließen

Nur wenige Monate nach ihrer Wiedereröffnung muss die beliebte Maya Bay wieder schließen. Der Grund ist aber ein verständlicher.

Bereits vor der Corona-Pandemie wurde die Bucht in Thailand für Touristen geschlossen. Durch den Massenansturm sahen sich die Verantwortlichen dazu gezwungen, den Strand für mehr als zwei Jahre zu sperren, um die Natur zu schützen. Nach der Wiedereröffnung war der Run auf das idyllische Plätzchen jedoch so groß wie eh und je. Täglich tummeln sich bis zu 8000 Besucher in der Bucht.

© getty ×

Das Ministerium gab bekannt, dass die Bucht wieder geschlossen wird, um die empfindliche Tierwelt zusätzlich zu schützen. Vom 1. August bis Ende September bleibt die Bucht für alle geschlossen. Zuvor hatte die thailändische Regierung ein Besucherlimit von 380 Badegäste pro Stunde erlassen. Auch durfte die Bucht nur mehr zwischen 7:00 und 18:00 besucht werden. Zudem dürfen Boote nicht mehr in die Bucht einfahren, angelegt wird auf einer Stelle im hinteren Teil der Insel. Doch nun wird während der Monsunzeit die Bucht wieder komplett gesperrt.

© oe24

Thailand möchte der Natur wieder eine Erholungsphase gönnen. Für die Regierung ist die Vereinbarung von Tourismus und Natur eine Schwere, macht der Tourismus doch 20 Prozent der jährlichen BIPs aus. Bekannt wurde der Strand vor allem durch den Blockbuster "The Beach" mit Leonardo di Caprio.