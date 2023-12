Eltern belogen Kind 15 Jahre wegen Allergie, damit sie Schoko nicht teilen müssen

Obwohl sich die Mutter ''eine Millionen Mal'' entschuldigte, brauchte es einige Zeit für die Tochter, um zu vergeben.

Eine 21-jährige Frau hat kürzlich herausgefunden, dass ihre Eltern sie über 15 Jahre lang belogen haben, indem sie behaupteten, sie sei allergisch gegen Nüsse. Der Grund für diese skurrile Täuschung? Die Eltern wollten ihre geliebten Ferrero Rocher Pralinen nicht teilen.

Schock-Enthüllung

Die schockierende Enthüllung kam ans Licht, als die junge Frau beschloss, einen Bluttest durchzuführen, um ihre vermeintliche Nussallergie zu überprüfen. Zu ihrer Überraschung stellte sich heraus, dass sie überhaupt nicht allergisch ist. Die Empörung und Enttäuschung waren groß, wie sie in einem Reddit-Beitrag mitteilte: "Ich fand heraus, dass meine Eltern mich über 15 Jahre lang belogen haben, indem sie sagten, ich sei allergisch gegen Nüsse."

Die Begründung der Eltern für diese jahrelange Täuschung schockiert ebenso wie die Lüge selbst. Die Mutter gestand, dass sie Ferrero Rocher liebe und diese Pralinen "teuer" seien. Aus diesem Grund wollten die Eltern ihre süße Leidenschaft vor ihrer Tochter verbergen. Die junge Frau äußerte ihre Enttäuschung darüber, dass sie aufgrund dieser Täuschung ihr ganzes Leben lang Nüsse gemieden habe, was zu verpassten kulinarischen Erfahrungen führte.

Obwohl sich die Mutter "eine Millionen Mal" entschuldigte, brauchte es einige Zeit für die Tochter, um zu vergeben. Inzwischen können alle Beteiligten über die skurrile Geschichte lachen, wie die junge Frau auf Reddit mitteilte.

Die kuriose Allergie-Lüge sorgte auch in der Reddit-Community für Amüsement. Einige Nutzer schlugen scherzhaft Racheaktionen vor, darunter das Austauschen der Pralinen mit Rosenkohl oder das Verschenken von Rosenkohl, der in Schokolade getaucht und in gehackten Nüssen gewälzt ist.