So lange wartet OnlyFans-Superstar bevor sie mit Fan Sex hat

In einem ihrer viralen Videos gesteht das britische OnlyFans-Model Elle Brooke, wie kurz ihre Bekanntschaften vor intimen Begegnungen sind. Während andere das dritte Date als entscheidend betrachten, sagt Elle: "Drei Dates sind Zeitverschwendung." Die Influencerin spielt in einem "Never Have I Ever"-Spiel mit anderen Schönheiten und gesteht freimütig: "Ich habe noch nie mit jemandem geschlafen, den ich weniger als eine Stunde kenne."

Keine lange Zeit

Mit einem frechen Lächeln erklärt Elle: "Etwa 10 Minuten", bevor sie einen großen Schluck Smirnoff nimmt. Ein möglicher Ort für einen ihrer "Quickies" könnte ein kurioses Erlebnis sein, bei dem sie während des Geschlechtsverkehrs über einen Veggie-McDonald's-Wrap und einen Bananen-Milchshake erbrach.

Die Pornhub-Legende erinnert sich an das skurrile Ereignis und teilt es mit Humor in einem Clip der Blue Tick Show. Trotz Internet-Trollen bleibt Elle authentisch und konfrontiert Kritiker mit ihrem beeindruckenden Einkommen durch den Verkauf rassiger Bilder. Mit einem klaren Seitenhieb auf einen Boxer, den sie als "massives f***ing Meme" bezeichnete, enthüllte Elle ihre monatlichen Einnahmen von beeindruckenden 266.423,84 Dollar und ermutigt ihre Fans: "Lasst euch nicht unterkriegen