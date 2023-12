Daran erkennen Sie, ob ihr Partner untreu ist

Sorgen um die Treue des Partners?

Ein neuer Weg, um die Wahrheit zu erfahren, wurde von einem Experten enthüllt: Brustwarzen lesen. Laut dem Sex- und Beziehungspodcast "Outlandish" kann die Position der Brustwarzen verraten, ob der Partner fremdgeht.

Expertin klärt auf

Die Moderatorinnen Lisa Nash und Melanie Cameron sprachen mit dem Medium Lara Wells über ihre erstaunliche Fähigkeit, "Brüste zu lesen". Wells enthüllte, dass die Richtung, in die die Brustwarzen zeigen, ein deutliches Zeichen für Untreue sein kann. "Die Brustwarzen sind in einer Linie mit den Augen, was bedeutet, dass die Augen nicht miteinander verbunden sind", erklärt sie.

Ihre Enthüllungen gehen weiter: "Bei Frauen zeigen die Brustwarzen normalerweise in unterschiedliche Richtungen. Das deutet darauf hin, dass die beiden Teile des Gehirns unabhängig voneinander arbeiten." Nash war schockiert und fragte, ob dies auch bei Männern möglich sei. Überraschende Antwort: "Die Hoden sind näher oben und kleiner, angespannt und bereit, schnell zu feuern."

Wells betont, dass die Nähe der Hoden zum Körper bedeutet, dass Männer ständig ein Verlangen nach Sex haben.