Baby (1) überlebte wie durch ein Wunder mitten in Tornado

Ein ''Wunderbaby'' überlebte einen Tornado und wurde sicher auf einem umgestürzten Baum gefunden.

Ein vier Monate altes Baby namens "Lord" überlebte trotz aller Widrigkeiten einen Tornado, der es mit sich riss und schließlich in einem Baum hängen ließ.

Wunder

Sydney Moore und ihr Verlobter Aramis Youngblood aus Tennessee waren in ihrem Wohnmobil in einen Tornado geratenn. Als das Paar bemerkte, dass ein Tornado über ihr Gebiet hinwegzog, suchten sie schnell Schutz für ihre beiden Söhne, doch der Jüngste wurde von den starken Winden weggefegt.



Nach einer 10-minütigen Suche fanden sie das Baby etwa 25 Meter entfernt, sicher an einen Baum geschmiegt, mit leichten Verletzungen wie Kratzern und blauen Flecken.