Ex-DFB-Star macht sich über die DiCaprios faible für junge Frauen lustig

Hollywoods Frauenschwarm Leonardo DiCaprio (49) mag in der Schauspielwelt brillieren, doch von Fußball hat er scheinbar keine Ahnung. Dies brachte den ehemaligen Arsenal-Captain Mesut Özil (35) auf die Palme. DiCaprio, bekannt für seine Vorliebe für Frauen unter 25, wurde von Özil öffentlich gerügt, weil er den FC Arsenal nicht kennt.

Arsenal Football Club is older than 25 years … so why should he know? ???? #YaGunnersYa ❤ https://t.co/hSBnt69NO2