Tochter hört am Telefon, wie Mutter (68) vergewaltigt wird

Ein entsetzlicher Vorfall erschüttert die Stadt der Liebe: Am 16. Dezember wurde eine 68-jährige Frau in ihrem Haus im 18. Arrondissement von einem mutmaßlichen Vergewaltiger überfallen. Die behinderte Frau konnte in ihrer Not ihre Tochter anrufen, die jedoch nicht rechtzeitig ans Telefon ging.

Horror-Tat

In der hinterlassenen Voicemail flehte die Mutter den Angreifer an, sie nicht zu vergewaltigen, worauf dieser mit schockierenden Worten antwortete: "Spreizen Sie Ihre Schenkel." Die Tochter, nach dem Abhören der verstörenden Nachricht, alarmierte umgehend einen Nachbarn, der eingriff und den Täter in die Flucht schlug.

Die Polizei konnte den 28-jährigen Obdachlosen wenig später festnehmen. Der Mann, 1,95 Meter groß, wurde wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs angeklagt und befindet sich in Untersuchungshaft. Die ältere Frau, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Einschränkungen allein lebt, wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht.

Das Opfer berichtete, dass der Täter ihre Schwäche ausnutzte und sie zum Sex zwang. Die Polizei konfrontierte den Verdächtigen mit der belastenden Voicemail, doch dieser behauptet weiterhin, die Frau habe ihn eingeladen und den Vorfall erfunden. Zusätzlich warf er den Vorwurf des Rassismus in den Raum.