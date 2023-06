× Apple revolutioniert Autokorrektur: Endlich kein 'Duck' statt 'F*uck' mehr

Apple überrascht mit einem großen Update. Die Autokorrektur wird abgeschwächt – zumindest beim Wort ''F*uck''.

Vor allem für die Fans des Sextings und des Fluchens ist das neue Update ein Segen. Endlich heißt es etwas nicht mehr "i am going to duck you so hard". Wer "f*uck" schreibt, wird bald nicht mehr korrigiert.

"In den Momenten, in denen man einfach nur ein 'Duckwort' eingeben möchte, wird die Tastatur es auch lernen", kündigte Craig Federighi an.

Es wird erwartet, dass die SMS-Optimierung Teil des neuen iOS 17 sein wird, die in diesem Herbst als kostenloses Software-Update für iPhone X und höher für alle anderen verfügbar sein werden.

Die etwas größere Ankündigung der WWDC 2023 war freilich die Comuper-Brille. Der iPhone-Konzern stellte am vergangenen Montag das Gerät mit dem Namen Vision Pro vor, das äußerlich an eine Hightech-Skibrille erinnert. Das Headset kann auf seinen Displays digitale Objekte in die reale Umgebung einblenden. Ein ungewöhnliches Merkmal des Geräts ist ein Display auf der Frontseite, das die Augen der Nutzerin oder Nutzers anzeigt, wenn andere Menschen in der Nähe sind. Die Vision Pro wirkt dann durchsichtig. Mit einem Preis von 3500 Dollar ist die Brille deutlich teurer als Geräte der Konkurrenz.