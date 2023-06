Seit fast einem Jahrzehnt warten Apple-Fans gespannt auf das legendäre "One More Thing" - das nächste große Ding. Nun könnte es endlich soweit sein. Ab 19 Uhr hier im Live-Stream.

Am heutigen Montagabend verspricht der US-Technologiegigant auf Twitter den Beginn einer "neuen Ära". Die Gerüchteküche brodelt und alles deutet darauf hin, dass Apple mit der Vorstellung einer revolutionären Computer-Brille den "Mixed Reality"-Bereich erobern will.

Apple stellt Computer-Brille vor

Apple-Fans können es kaum erwarten, dass der Schleier des Geheimnisses endlich gelüftet wird. Mit der erwarteten High-Tech-Brille wird Apple voraussichtlich die Grenzen zwischen Realität und Virtualität verschwimmen lassen. Das Gerät, das an eine futuristische Skibrille erinnert, ermöglicht einerseits virtuelle Einblendungen in die reale Welt (Augmented Reality, AR). Gleichzeitig kann man jedoch auch komplett in virtuelle Welten eintauchen (Virtual Reality, VR). Die perfekte Symbiose aus AR und VR nennt man "Mixed Reality" (XR). Berichten zufolge soll es bei der Apple-Brille einen innovativen Drehknopf geben, mit dem man nahtlos zwischen AR und VR wechseln kann.



Wie bei Konkurrenzprodukten werden Kameras am Rahmen der Brille die Umgebung einfangen und auf den Display direkt vor den Augen des Nutzers übertragen. Zuvor wurde viel spekuliert, ob Apple eine Brille mit transparenten Gläsern entwickeln würde, die digitale Objekte direkt ins Sichtfeld der Nutzer projiziert. Medienberichten zufolge fehlen jedoch noch die technologischen Durchbrüche, um dieses Konzept zu verwirklichen.





A new era begins tomorrow #WWDC23



What are you excited to see? pic.twitter.com/JyFIjiN8ZM — Apple Hub (@theapplehub) June 4, 2023

Neue Mac-Modelle erwartet

Die Einführung der neuen Datenbrille reiht sich in die beeindruckende Produktinnovationen von Apple ein, die das Unternehmen von einem kleinen Computer-Pionier in den 70er Jahren zu einem der wertvollsten Konzerne der Welt gemacht haben. Von Macintosh-Computern im Jahr 1984 über den iMac 1999, den iPod 2001, das bahnbrechende iPhone 2007, das iPad 2010 bis hin zur Apple Watch im Jahr 2014. Auf der Entwicklerkonferenz WWDC von Apple dürfte es aber nicht nur um die Datenbrille gehen, sondern auch um Macintosh-Computer. Erwartet werden neue MacBooks aber auch neue Modelle der Profigeräte Mac Pro.