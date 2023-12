Diese Mutter schenkt ihren Kindern nichts zu Weihnachten

Das ungewöhnliche Experiment begann nach dem letztjährigen Weihnachtsfest, als die Familie von der Menge an Verpackungsmüll und ungenutzten Geschenken genervt war.

In der Vorweihnachtszeit basteln Kinder eifrig an ihren Wunschzetteln – doch nicht so bei den Töchtern der Britin Dinah Van Tulleken. Unter ihrem Tannenbaum wird dieses Jahr auf Geschenke verzichtet. Ein ungewöhnlicher Ansatz, den Dinah und ihr Ehemann Chris nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre sechs- und dreijährigen Mädchen durchziehen.

Das ist der Grund

Das ungewöhnliche Experiment begann nach dem letztjährigen Weihnachtsfest, als die Familie von der Menge an Verpackungsmüll und ungenutzten Geschenken genervt war. "Alles, was wir unseren Kindern schenken, landet irgendwann auf dem Müll", betont die Mutter. Das Paar beschloss daher, dem Konsum-Wahnsinn an den Feiertagen ein Ende zu setzen. Chris war von der Idee begeistert.

Für Dinah ist es herausfordernd, ihren Kindern keine Geschenke zu machen, aber notwendig, um den Plastikspielzeug-Wahnsinn einzudämmen. Die Kinder, so gesteht sie ein, haben mit einfachen Dingen die größte Freude. Eine Materialschlacht an Weihnachten sieht sie als persönliches und globales Problem.

Die Kritik am Überkonsum richtet sich nicht nur an Eltern, sondern auch an Verwandte, die das Spielzeug-Chaos weiter anheizen. Trotzdem steht Dinah zu ihrer Entscheidung und hat der Familie klargemacht, dass dieses Jahr keine Geschenke für die Kinder erwünscht sind. Nicht alle Verwandten sind begeistert, besonders ihre Schwester zeigt wenig Verständnis.

Anstelle von Geschenken setzt die Familie auf gemeinsame Unternehmungen und betont die Bedeutung von Zeit miteinander. Dinah möchte ihren Kindern vermitteln, dass Weihnachten nicht nur um Geschenke, sondern vor allem um die gemeinsame Zeit mit der Familie geht.