Bodybuilder (19) knackte uralt-Rekord von Arnold Schwarzenegger

In der Welt des Bodybuildings ist Arnold Schwarzenegger eine Legende. Doch nach 57 Jahren wurde einer seiner begehrtesten Rekorde von einem 19-jährigen Phänomen gebrochen.

Arnold, der mit 20 Jahren den Mr. Universum-Titel holte und somit der jüngste Inhaber einer "Profikarte" wurde, sieht nun einen neuen Stern aufsteigen. Der 19-jährige Anton Ratushnyi hat nicht nur drei aufeinanderfolgende NPC-Titel (National Physique Committee) gewonnen, sondern erhielt seine Profikarte sogar ein Jahr früher als der "Terminator".

Rasanter Aufstieg

Am vergangenen Wochenende sicherte sich Ratushnyi in Texas den Titel in der nationalen NPC-Division. Seine Pro-Card bedeutet, dass er nicht mehr als Amateur betrachtet wird. Mit über 200.000 Instagram-Followern steigt seine Popularität rasant.

Fans sind begeistert, kommentieren: "Wie konnte er nicht gewinnen, haha. Der Kerl sieht aus wie aus Stein gemeißelt." Ein anderer schreibt: "Glückwunsch!!! Ich freue mich darauf zu sehen, was du machst! LIMITLESS!!!" Ein Dritter fügt hinzu: "Ich kann mir nicht vorstellen, ein Bodybuilder zu werden und dann gegen diesen Kerl antreten zu müssen."