Zwei Monate lang war eine Hündin aus Pennyville bei 14 Grad in einer dunklen Höhle eingesperrt. Ihre Rettung kam in letzter Sekunde.

Jeff Bohnert ließ seinen 13 Jahre alten Pudel-Mix am 9. Juni gemeinsam mit seinem zweiten Hund von der Leine und beobachtete sie beim Toben über die Felder. Am nächsten Tag fand er zwar einen Hund vor, doch von Abby war keine Spur zu sehen. Er dachte, etwas Schlimmes sei passiert, da sich die beiden Hunde nie voneinander trennen. Auf Facebook teilte er Vermisstenmeldungen, fragte Nachbarn und kontaktierte die Polizei, doch alles vergeblich – bis ihn 2 Monate später ein Anruf von seinem Nachbarn erreichte.

Höhlenforscher machten eine überraschende Entdeckung

Am 6. August hatte Höhlenforscher Gerry Keene sich mit fünf anderen Erwachsenen und fünf Kindern auf den Weg gemacht, um die „Berome Moore Cave“ zu erkunden – dabei machten sie eine erstaunliche Entdeckung. Zusammengekauert und ohne Regung lag dort die vermisste Hündin. „Sie hob den Kopf und sah uns an, reagierte aber nicht, als wir sie riefen. Es sah so aus, als sei sie kurz davor, zu sterben.“

In eine warme Decke eingewickelt, brachten die Höhlenforscher das Tier mit einer Tasche vorsichtig nach draußen. „Wir durften sie auf keinen Fall unsanft behandeln“, sagte er. „Wir trugen sie eine kurze Strecke, setzten sie ab, gingen dann vor ihr her, griffen nach hinten, hoben sie auf und setzten sie vor uns ab“. Eineinhalb Stunden dauerte die komplizierte Rettungsaktion.

Glücklich vereint

Abbys Herrchen vermutet, dass sie durch ein Loch oder einen versteckten Eingang in die Höhle gefallen war. Höhlenforscher Haley zufolge waren überall Pfotenabdrücke zu sehen – offenbar hatte der Hund versucht, aus der Höhle zu gelangen. Als das nicht klappte, so Haleys und Bohnerts Vermutung, kauerte sie sich zusammen und hielt sich hauptsächlich durch ihr eigenes Körperfett am Leben. Vor ihrem Verschwinden wog die Hündin etwa 23 Kilo, in der Höhle habe sie die Hälfte ihres Gewichts verloren, schätzt Bohnert.

Seit sie zurück zu Hause ist, hat Abby wieder zugenommen. Sie bellt auch wieder und wedelt mit dem Schwanz. „Es ist erstaunlich, wie schnell sie sich erholt hat“, sagte Bohnert. „Sie ist wieder ganz die Alte.“