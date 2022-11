Bub (8) beißt Kobra zu Tode

Eine Kobra ist gestorben, nachdem sie von einem achtjährigen Jungen in Indien gebissen wurde.

Deepak, so der Name des indischen Jungen, sah beim Spielen auf einem Spielplatz das gefährliche Tier, welches sich rasch um die Hand des Jungen wickelte. Zudem biss die Schlange den Jungen in den Arm.

Doch der Junge gab nicht auf und revanchierte sich bei der Kobra, indem er selbst zweimal das Tier biss. Er sagte: "Die Schlange hat sich um meine Hand gewickelt und mich gebissen. Ich hatte große Schmerzen. Als das Reptil sich nicht rührte, als ich versuchte, es abzuschütteln, biss ich zweimal kräftig zu. Es passierte alles blitzschnell."

Seine Familie brachte ihn in ein nahe gelegenes Gesundheitszentrum, wo ihm schnell ein Schlangengift verabreicht wurde und er unter Beobachtung blieb.

In den letzten 20 Jahren sind in Indien schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen an Schlangenbissen gestorben, wie aus Daten hervorgeht, die 2020 in der Open-Access-Zeitschrift eLife veröffentlicht wurden.