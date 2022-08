Hyundai überfährt 300.000 Euro Lamborghini bei Crash

Ein Lamborghini Huracán erlitt nahezu einen Totalschaden, nachdem ein Hyundai dem Luxussportwagen bei einem Crash über die Motorhaube gefahren war.

Der Clip gibt Aufschluss über den Unfallhergang. So ist in einem Video zu sehen, wie der Lamborghini auf einer viel befahrenen Straße unterwegs ist. Sekunden später verlässt ein blauer Hyundai eine Kreuzung, um nach rechts abzubiegen. Doch anstatt zu warten, bis der teure Wagen vorbeigefahren ist, kracht er direkt in ihn hinein, fährt über die Motorhaube und bleibt auf ihr stecken.

© Ben Lack/Yappapp

Auf den Fotos, die von dem Vorfall gemacht wurden, ist der vordere Radkasten des Hyundai völlig zertrümmert, und die Räder hängen über beide Seiten des Luxuswagens. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand ernsthaft verletzt, der Lamborghini ist aber auf jeden Fall reif für die Autowerkstatt.

© Ben Lack/Yappapp

Zu dem Vorfall, der sich in Leeds, England, zutrug, sagte der ein Sprecher der Polizei: ""Die Polizei wurde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lamborghini und einem Hyundai an der Kreuzung von Whitehall Road und Dixon Lane in Leeds gerufen. "Es gab keine ernsthaften Verletzungen."

Dennoch dürfte der Unfallschaden der Versicherung teuer zu stehen kommen.