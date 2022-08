In aller Früh: Lauter Sex im Hauseingang raubt Bewohnern den Schlaf

Im kolumbischen Pereira hat ein Pärchen für eine Ruhestörung der ganz besonderen Art gesorgt.

Bereits am frühen Morgen waren diese beiden Bewohner wohl schon durchaus aktiv und rauben den anderen Nachbarn so den Schlaf. Schamlos geht es in einem Hauseingang ziemlich wild zur Sache, außerdem splitterfasernackt und ganz schön laut.

En #Pereira ????????

2 JOVENES SOSTUVIERON RELACIONES SEXUALES EN PLENA ENTRADA DE LA TORRE 4 DE BOSQUES DE CUBA, A LA VISTA DE TODOS SUS VECINOS. ???? pic.twitter.com/63ntKYdUZi — El Urbano (@elurbanoeje) August 21, 2022

Sicherheitsdienst hielt sich zurück

Mehrere Beschwerden gingen beim privaten Sicherheitsdienst des Häuserkomplexes ein. Scheinbar hatten dessen Mitarbeiter über die Videoüberwachung auch direkten Ausblick auf das Spektakel. Lokalen Medienberichten zufolge habe aber trotzdem niemand eingegriffen. Die Nachbarn jedenfalls zeigen sich sichtlich empört und sprechen von einem Mangel moralischer Werte. Ein kleiner Junge soll seinen Vater sogar gefragt haben, was die beiden dann da machen würden. Ganz schön daneben!