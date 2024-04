Die Seite "Länderdaten" hat die Länge der Penisse gesammelt und in einer Karte zur Verfügung gestellt

Männer aus Ecuador haben am meisten Grund zum Prahlen. Einer neuen Statistik zufolge, haben Ecuadorianer mit einer durchschnittlichen Penisgröße von 17,6022 cm den Größten der Welt. Dicht dahinter liegen Kamerun mit 16,6624 cm und Bolivien mit 16,51 cm.

© Länderdaten ×

Die meisten Länder in den Top Ten sind afrikanische Länder, wobei auch der Senegal, der Sudan und Sambia auf den begehrten Spitzenplätzen zu finden sind. Die Niederlande sind das einzige europäische Land, das es in die Top Ten geschafft hat, während sich kein Land aus Asien in die Riege der gut ausgestatteten Länder vorgearbeitet hat.

© From Mars

Die Daten wurden auch zusammengestellt, um zu zeigen, welche Länder im Durchschnitt die kleinsten Penisse haben - wobei Kambodscha mit einer durchschnittlichen Länge von 10,7696 cm die Liste anführt. Österreich liegt mit einem Wert von 14,5288 cm auf dem 39. Rang.