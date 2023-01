In Zaun gesteckt: Feuerwehrmann rettet Ziege aus misslicher Lage

Ein Feuerwehrmann wurde kurzerhand zum Lebensretter, indem er eine feststeckende Ziege aus einem Zaun befreite.

Ein Feuerwehrmann in Kalifornien befreite eine Ziege, die mit dem Kopf in einem Zaun in Palermo, Kalifornien, stecken geblieben war. Das Tier konnte sich offensichtlich nicht selbstständig befreien, so rückte der Feuerwehrmann aus und wurde zum Lebensretter.

He may be the GOAT, but this guy needed a hero today. Great job FF Strohm on Engine 72 in Palermo! pic.twitter.com/d9b25M8HbS — CAL FIRE Butte Unit/Butte County Fire Department (@CALFIRE_ButteCo) January 6, 2023

"Er mag der GOAT sein, aber dieser Kerl brauchte heute einen Helden", scherzte die Feuerwache aus Butte County auf ihrem Twitter-Account. Kurz nachdem das Tier vom Zaun befreit wurde, rannte es wieder auf die Wiese.