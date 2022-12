Instagram-Model verdreht mit Po-Fotos Fans den Kopf

Die blonde Schönheit ließ die Leute völlig verblüfft zurück, als sie in einem super freizügigen Bikini auftauchte.

Ein Model verzückte ihre Fans, als sie in extrem knapper Bademode die Sonne genoss. Sie trug eine kleine Nummer der beliebten Modemarke Fashion Nova, als sie in die Sonne ging.

Die Bilder wurden einfach mit der Bildunterschrift geteilt: "Have Them Going Coconuts", und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie ihre Fans den Kopf verdreht hat. Es ist ein super frecher Bikini, der mit Bungee-Trägern und frechen Cut-Outs ausgestattet ist.

Die Unterteile sind zwar nicht ganz im Tanga-Stil gehalten, aber auch sie sind superschlank und überlassen wenig der Fantasie.