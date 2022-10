Irre: Hier können originale Superheldenkostüme ersteigert werden

Insgesamt sind die Ausstellungsobjekte mehr als 11 Millionen Euro wert. "Dieses Jahr ist die Auktion größer als je zuvor. Wir haben etwa 500 Artikel und einen weiteren Tag hinzugefügt. Das ist ein großer Schritt nach vorne für uns, was die Veranstaltung noch aufregender macht", sagte Stephen Lane, Geschäftsführer von Propstore, gegenüber Reuters.

Zu den Highlights gehören das komplette Superman-Kostüm, das der Schauspieler Christopher Reeve in der "Superman"-Franchise von 1978 bis 1987 trug, die schwarzen Handschuhe von Darth Vader aus dem ersten "Star Wars"-Film von 1977 und eine Bibel aus dem Film "Die Verurteilten" von 1994.

Außerdem gibt es ein gebundenes Exemplar der Erstausgabe von "Harry Potter und der Stein der Weisen" aus dem Jahr 2001. Auch Musikfans kommen nicht zu kurz. Musikliebhaber können David Bowies Major Tom-Raumanzug aus dem Musikvideo "Ashes to Ashes" und Elvis Presleys unterschriebener Waffenscheinantrag ersteigern.

Die Live-Auktion von Propstore für Erinnerungsstücke aus der Unterhaltungsbranche findet im BAFTA-Hauptquartier im Zentrum Londons statt. Vom 3. bis 6. November kann auch online oder per Telefon mitgeboten werden.

