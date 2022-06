Irre Verwechslung: 4-jähriger Bub bekommt versehentlich Vasektomie

Das Children's Hospital in Houston wird nun von der Eltern wegen des fehlerhaften Eingriffs verklagt. Eigentlich hätte bei dem Jungen eine Leisten-OP durchgeführt werden soll.

Unfassbare Verwechslung in einem Spital in den USA. Anstatt die gebrochene Hüfte zu operieren, führten Ärzte des Kinderspitals in Houston eine Vasektomie an einem 4-jährigen Burschen durch.



Während der Operation durchtrennte ein Chirurg einen der Samenleiter des Jungen. "Man erwartet, dass Dinge im Leben passieren, aber nicht unnötigerweise durch die Hand eines Chirurgen, der einfach das falsche Stück Anatomie durchtrennt hat", sagte Randy Sorrels, ein Anwalt, der im Namen der Familie des Jungen handelt, gegenüber Fox 4.



Der Anwalt der Familie fügte hinzu: "Das ist überhaupt kein üblicher Fehler. Bevor ein Arzt einen Teil der Anatomie durchschneidet, muss er eindeutig feststellen, um welchen Teil der Anatomie es sich handelt und dann schneiden."



"Es wurde sich zwar entschuldigt, aber die volle Verantwortung wurde nicht übernommen", sagten die Anwälte Randy Sorrels und Tom Omondi aus Houston in einer Erklärung gegenüber ABC 13. Die Familie, die eine Klage wegen medizinischer Fahrlässigkeit eingereicht hat, ist besorgt, wie sich dies auf das Kind und seine potenziellen Partner haben wird. Das Spital wollte sich nicht zu dem Fall äußern.