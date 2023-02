Irrer Preis: Sand aus Brady Rücktritts-Video wird für Mega-Summe verkauft

NFL-Fans haben an einem Bieterverfahren um einen Krug mit Sand teilgenommen, der genau von der Stelle stammt, an der Tom Brady seinen Rücktritt bekannt gab.

Der Krug, der von dem Strand in Florida stammt, an dem Brady seine Karriere nach 23 Spielzeiten beendete, wurde am Donnerstag (2. Februar) bei eBay für 99.000 Euro versteigert. Obwohl dies Bradys zweiter Rücktritt aus der NFL ist, scheinen seine Anhänger immer noch daran interessiert zu sein, ein Andenken zu erwerben, wenn er den Sport "für immer" verlässt.

Die Gebotsabgabe begann am Donnerstag, als der Nutzer den Artikel für bescheidene 667 Euro als Hommage an den Quarterback einstellte, wobei die Zahl die Gesamtzahl der Touchdowns ist, die Brady in seiner Karriere erzielte.

© eBay

Gadgetgs, der eBay-Verkäufer, der das Andenken anbietet, verlangt zusätzlich 4,36 Euro für den Versand und akzeptiert keine Rücksendungen. "Sie werden kein anderes Angebot wie dieses finden", teilte der Verkäufer den Bietern auf eBay mit. "Niemand sonst hat am 1. Februar eine Probe genommen, nachdem der GOAT seinen tatsächlichen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Sie werden genau das Land besitzen, auf dem sich der GOAT zur Ruhe gesetzt hat", fügte er hinzu.