Japanischer 'Tötungsstein' in zwei Teile gespalten

Ein böser Fuchsgeist ist auf freiem Fuß, nachdem er aus seinem Felsengefängnis ausgebrochen ist. Zumindest dann, wenn man der japanischen Mythologie glaubt.

Ein Sessho-seki, der sogenannte "Tötungsstein", wurde diesen Monat im Nikko-Nationalpark, etwa 160 Kilometer nördlich von Tokio, in zwei Teile zerbrochen aufgefunden.

Niemand weiß genau, was die Ursache für den Riss im Stein war, aber die kalten Wintermonate könnten dazu beigetragen haben, so Nick Kapur, außerordentlicher Professor für Geschichte an der Rutgers University in Camden, New Jersey. Jeden Winter könnte Wasser in den Riss eingedrungen sein, gefroren sein und sich dann ausgedehnt haben, sagte er. Viele suchen jedoch in dem Mythos nach einer Anleitung, fügte er hinzu.

Es gibt mehrere Versionen der Legende, aber es wurde angenommen, dass Tamamo-no-Mae, ein neunschwänziger Fuchsgeist, fast 900 Jahre lang in dem Felsen gefangen war. Die Erzählungen drehen sich alle um den pensionierten Kaiser Toba, der von 1107 bis 1123 in Japan regierte.

Tamamo-no-Mae war bekannt für ihre Fähigkeit, ihre Gestalt zu verändern, und so verwandelte sie sich in eine schöne Frau und zog die Blicke des Kaisers auf sich, so Kapur. Als sie sich dem Kaiser näherte, wurde er schwer krank, so Kapur. Ein Hofastrologe ermittelte mit Hilfe von Wahrsagerei, dass Tamamo-no-Mae die Schuldige war, sagte er.

Nachdem ihr Plan vereitelt worden war, floh sie in die Wildnis und veränderte ihre Gestalt, um sich zu verstecken, sagte er. Doch die Samurai, die ihr nachgeschickt wurden, fanden den Fuchsgeist schließlich, so Kapur. Als einer der Krieger mit einem Pfeil auf sie schoss, wurde ihre körperliche Gestalt getötet, so dass sich ihr Geist in einen Stein verwandelte, sagte er. Die Legende besagt, dass man stirbt, wenn man den Stein berührt, daher der Name Tötungsstein, sagte Kapur.

Der Felsen hat sich zu einer touristischen Attraktion entwickelt. Geht es nach der Sage, ist der Geist nun wieder auf freiem Fuß.