So groß und schön ist die kleine blonde Tochter von Steffi Graf geworden - ganz die Mama!

Die 18-jährige Jaz Elle, Tochter der Tennisgrößen Steffi Graf und Andre Agassi, zeigt sich auf Instagram in einem knappen schwarzen Outfit nebst farblich passender Korsage. Sie wirkt selbstbewusst und beschwingt.

© Clive Brunskill/Getty Images ×

So erinnern wir uns an die Graf-Tochter, wie die Zeit verfliegt! Jaz Elle mit Oma, Mama Steffi und Bruder Jaden Gil bei der Tennis Channel Open im Februar 2006 in Las Vegas, Nevada.

Zurückhaltende Social-Media-Präsenz

Jaz Elle hält sich ansonsten was ihre Instagram-Präsenz betrifft relativ bedeckt. Gerade mal fünf Posts weist ihr Profil auf: Schnappschüsse aus dem Fitnessstudio, am Pool oder beim Skifahren. Die Tochter der beiden Tennisgranden setzt eher auf Insta-Storys, wo sie ihre Kleidung präsentiert. Diese Posts verschwinden allerdings nach einer Weile wieder.