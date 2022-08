Jeder vierte Gen Z Jugendliche will Influencer werden

Die künftigen Influencer machen sich große Hoffnungen, mit Inhalten, Werbeverträgen und Sponsorenverträgen viel Geld zu verdienen.

Die Studie wurde in den USA durchgeführt und es wurden 1.000 Personen im Alter von 16–25 Jahren befragt. Das Ergebnis ist beeindruckend. Rund 40 % der befragten Jugendlichen wollen einmal ihr Geld als Influencer verdienen.



Die Autoren der Studie teilten auch mit, dass die Begriffe "Berühmtheit" und "Influencer" immer mehr zu Synonymen werden. Sie schreiben: "Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Grenze zwischen 'Influencer' und 'Prominenter' im Laufe der Jahre verschwommen ist. Da die Influencer-Kultur die jüngeren Generationen durchdringt und mit der Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es unwahrscheinlich, dass diese Bewegung in nächster Zeit ins Stocken gerät."



Luke Pardue, Ökonom bei der Gehaltsabrechnungsplattform Gusto, erklärte gegenüber Bloomberg, dass wir eine Verschiebung zwischen den Traumjobs der Millennials und der Gen Z beobachten. Er sagte: "Insbesondere bei den jüngeren Arbeitnehmern beobachten wir den Trend, dass die Arbeitnehmer trotz des angespannten Arbeitsmarktes keine Lohnzuwächse sehen, die mit der Inflation mithalten, sodass sie in die Selbstständigkeit wechseln, wo sie ihre Vergütung etwas unabhängiger bestimmen können.